Giappone: Il ristorante KIZAHASHI ospita una cena con il produttore vinicolo italiano Borgogno

09 Settembre 2024_ Il ristorante giapponese KIZAHASHI, situato all'interno del THE THOUSAND KYOTO, organizzerà una cena speciale il 9 ottobre 2024, dedicata al rinomato produttore vinicolo italiano Borgogno, famoso per la sua lunga tradizione nella produzione di Barolo. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per gli amanti del vino di degustare alcune delle etichette storiche di Borgogno, che è uno dei più antichi produttori di Barolo in Italia. La cena promette di unire la raffinata cucina giapponese con i pregiati vini italiani, creando un'esperienza gastronomica indimenticabile. L'iniziativa sottolinea l'interesse crescente per la cultura culinaria italiana in Giappone, come riportato da winart.jp. L'evento si preannuncia come un'importante occasione di scambio culturale tra Italia e Giappone, celebrando l'eccellenza enogastronomica di entrambi i Paesi.