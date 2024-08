Giappone: Il sake giapponese conquista Milano con premi prestigiosi

10 Agosto 2024_ La casa vinicola giapponese Iwate, nota per il suo sake, ha ottenuto riconoscimenti al Milano Sake Challenge 2024, un evento che celebra il sake giapponese in Italia. Il loro sake 'Junmai Sake Yoneichi' ha ricevuto il premio Premium, mentre il 'Sparkling Yoneichi' ha conquistato il Silver Award. Questo evento, che si tiene a Milano dal 2019, mira a promuovere il sake giapponese e la sua versatilità in abbinamento con la cucina italiana. La notizia è stata riportata da dtimes.jp, evidenziando l'interesse crescente per il sake in Italia e la sua integrazione nella cultura gastronomica locale.