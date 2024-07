Giappone: Il successo di Argital, il brand di cosmetici organici siciliani

3 Luglio 2024_ Il marchio di cosmetici organici Argital, originario della Sicilia, celebra il suo 45° anniversario con una serie di iniziative in...

3 Luglio 2024_ Il marchio di cosmetici organici Argital, originario della Sicilia, celebra il suo 45° anniversario con una serie di iniziative in Giappone. Fondato dal biologo Dr. Ferraro, Argital è noto per i suoi prodotti a base di argilla verde e ingredienti naturali, apprezzati anche dai consumatori giapponesi. Il brand ha aperto il suo primo negozio a Omotesando nel 2019 e continua a espandere la sua presenza con nuovi prodotti e promozioni. Dal 4 luglio, i clienti che spendono oltre 3000 yen riceveranno un campione del sapone vegetale Silky Clear. Lo riporta fashionsnap.com. Argital è distribuito in Giappone da Cosme Kitchen, una popolare catena di negozi di cosmetici organici.