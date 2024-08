Giappone: Il The Thousand Kyoto celebra l'arte del vino italiano con Borgogno

20 Agosto 2024_ Il The Thousand Kyoto, hotel di punta del gruppo Keihan, ospiterà un esclusivo evento di degustazione di vini il 9 ottobre 2024, in...

20 Agosto 2024_ Il The Thousand Kyoto, hotel di punta del gruppo Keihan, ospiterà un esclusivo evento di degustazione di vini il 9 ottobre 2024, in collaborazione con la storica cantina italiana Borgogno. Questa cantina, situata nel rinomato territorio vinicolo di Barolo in Piemonte, è conosciuta per la sua lunga tradizione e per l'uso di metodi di vinificazione sostenibili. Durante la serata, il celebre enologo Andrea Farinetti guiderà i partecipanti attraverso una selezione di vini pregiati, abbinati a piatti della cucina giapponese preparati dal ristorante Kizahashi. La notizia è stata riportata da jiji.com, sottolineando l'importanza della collaborazione tra culture diverse nel campo della gastronomia e del vino. L'evento promette di essere un'esperienza unica che unisce il meglio della tradizione vinicola italiana e l'ospitalità giapponese.