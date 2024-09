Giappone: Il tifone 10 causa danni devastanti e solleva preoccupazioni sul cambiamento climatico

03 Settembre 2024_ Il tifone 10 ha provocato gravi danni in diverse regioni del Giappone, con un bilancio di sette morti e 126 feriti. Analisi...

03 Settembre 2024_ Il tifone 10 ha provocato gravi danni in diverse regioni del Giappone, con un bilancio di sette morti e 126 feriti. Analisi recenti suggeriscono che il cambiamento climatico potrebbe aver contribuito all'intensificazione del tifone, aumentando la sua forza del 7,5%. Le aree colpite, come la città di Ikeda nella prefettura di Gifu, stanno affrontando difficoltà nel recupero, con molte abitazioni allagate. La fonte di queste informazioni è ntv.co.jp. Gli esperti avvertono che il riscaldamento globale potrebbe portare a un aumento della frequenza e dell'intensità di eventi meteorologici estremi in Giappone e nel mondo.