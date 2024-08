Giappone: Il tifone 10 colpisce il Giappone, causando disagi ai trasporti e al turismo

27 Agosto 2024_ Il tifone 10, di forte intensità, sta causando notevoli disagi in Giappone, con ritardi e cancellazioni nei trasporti ferroviari e...

27 Agosto 2024_ Il tifone 10, di forte intensità, sta causando notevoli disagi in Giappone, con ritardi e cancellazioni nei trasporti ferroviari e aerei. Le compagnie di viaggio stanno ricevendo un alto numero di cancellazioni e richieste di informazioni da parte dei clienti preoccupati. Il 27 agosto, il Tōkaidō Shinkansen ha interrotto il servizio a causa di forti piogge in Shizuoka, mentre altre linee potrebbero subire interruzioni nei prossimi giorni. Le autorità e i negozi stanno preparando misure di emergenza, ma la situazione rimane incerta a causa della lenta avanzata del tifone, come riportato da sankei.com. Le previsioni meteo indicano che il tifone potrebbe continuare a influenzare le operazioni di trasporto e le attività commerciali nelle prossime settimane.