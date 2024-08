Giappone: Il tifone 10 colpisce il Kyushu causando disagi e evacuazioni

29 Agosto 2024_ Il tifone 10 ha toccato terra nella città di Satsumasendai, nella prefettura di Kagoshima, muovendosi lentamente verso nord. Le forti piogge e i venti intensi hanno portato alla chiusura di strade e alla sospensione dei servizi di trasporto pubblico in diverse aree, tra cui Fukuoka e Saga. Circa 15 persone si sono rifugiate in un centro di evacuazione a Takeo, preoccupate per il rischio di frane. Le scuole pubbliche di Fukuoka hanno annunciato la chiusura per il 30 agosto a causa delle condizioni meteorologiche avverse, come riportato da ntv.co.jp. Il tifone ha avuto un impatto significativo anche sulle attività commerciali, con molti negozi che hanno deciso di chiudere temporaneamente per garantire la sicurezza dei clienti.