Giappone: Il Tokyo International Film Festival celebra il cinema e l'Italia

29 Ottobre 2024_ Il Tokyo International Film Festival ha aperto le sue porte per la 37esima edizione, celebrando il cinema asiatico e internazionale. Quest'anno, il festival segna un'importante collaborazione con l'Italia, grazie all'entrata in vigore dell'Accordo di Co-produzione Cinematografica Giappone-Italia, che ha avviato la chiamata per nuove opere. In onore del centenario della nascita del celebre attore italiano Marcello Mastroianni, saranno proiettati speciali omaggi ai suoi film, permettendo al pubblico di riscoprire i capolavori del passato. La fonte di queste informazioni è kantei.go.jp. Il festival rappresenta un'opportunità unica per il Giappone di rafforzare i legami culturali con l'Italia, promuovendo scambi creativi tra i due Paesi.