Giappone: Il TOPIX raggiunge il massimo storico dopo 34 anni

5 Luglio 2024_ L'indice azionario TOPIX ha raggiunto il suo massimo storico dopo 34 anni, segnando un importante traguardo per il mercato finanziario giapponese. Anche il Nikkei 225, un altro indice di riferimento, ha registrato un aumento, alimentando le aspettative di una ripresa economica. Questo risultato riflette la fiducia degli investitori nella stabilità e crescita dell'economia del Giappone. Gli analisti prevedono che questa tendenza positiva possa continuare nei prossimi mesi. Lo riporta il quotidiano giapponese 毎日新聞. Questo sviluppo è visto come un segnale positivo per il futuro economico del paese, che sta cercando di superare le sfide poste dalla pandemia.