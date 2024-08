Giappone: Il vice ministro delle finanze Kanda si dimette dopo tre anni di sfide economiche

03 Agosto 2024_ Il vice ministro delle finanze giapponese, Kanda, ha annunciato le sue dimissioni alla fine di luglio 2024, dopo un mandato caratterizzato da sfide economiche significative, tra cui la storica svalutazione dello yen. In un'intervista esclusiva, Kanda ha discusso le difficoltà affrontate, sottolineando l'importanza di migliorare la produttività per il futuro dell'economia giapponese. Ha anche evidenziato la necessità di riforme strutturali per affrontare le problematiche economiche e la crescente inflazione. La fonte di questa notizia è ntv.co.jp. Kanda ha ricoperto un ruolo cruciale durante il suo mandato, affrontando questioni globali come la pandemia di COVID-19 e le tensioni geopolitiche, mentre il Giappone cercava di mantenere la sua competitività internazionale.