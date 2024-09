Giappone: In arrivo il 'My Number License' che unisce carta d'identità e patente

13 Settembre 2024_ Il governo giapponese ha annunciato l'introduzione del 'My Number License', un documento che combina la carta d'identità nazionale, nota come My Number Card, e la patente di guida. L'emissione di questo nuovo documento inizierà il 24 marzo 2025, con l'obiettivo di semplificare l'identificazione dei cittadini. Si prevede che le spese per il rinnovo della patente saranno inferiori rispetto a quelle attuali, rendendo il processo più accessibile. Questa iniziativa mira a migliorare l'efficienza dei servizi pubblici e a facilitare la vita quotidiana dei cittadini giapponesi. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Il 'My Number Card' è un documento fondamentale in Giappone, utilizzato per vari servizi governativi e identificazione personale.