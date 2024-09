Giappone: In arrivo il primo 'Pistachio Festival' a Tokyo con specialità siciliane

13 Settembre 2024_ Dal 1 al 4 novembre 2024, Tokyo ospiterà il primo 'Pistachio Festival', un evento dedicato alle prelibatezze a base di pistacchio siciliano. L'evento, organizzato dalla AMT PROJECT, si ispira alla tradizionale 'Sagra del Pistacchio' di Bronte, in Sicilia, e presenterà una varietà di piatti e bevande che celebrano questo ingrediente pregiato. I visitatori potranno gustare specialità come il caffè al pistacchio e i cannoli, tipici della tradizione siciliana, in un'atmosfera che promette di attrarre sia gli amanti del pistacchio che gli appassionati della cultura italiana. La notizia è stata riportata da jiji.com, evidenziando l'interesse crescente per la gastronomia italiana in Giappone. L'evento si svolgerà presso il Shinjuku Southern Terrace, un luogo centrale e vivace di Tokyo.