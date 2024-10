Giappone: In arrivo l'Italian Exhibition a Kobe con sapori e stili italiani

06 Ottobre 2024_ Dal 9 al 14 ottobre 2024, il Daimaru Kobe ospiterà l'Italian Exhibition, un evento che celebra la cultura italiana attraverso moda e gastronomia. I visitatori potranno gustare autentici piatti italiani, gelato e acquistare prodotti tipici come pizza e vino, rendendo l'Italia accessibile anche a chi non può viaggiare. Tra le attrazioni, il ristorante Alporto di Tokyo presenterà piatti curati dallo chef Moriyuki Kataoka, offrendo un'esperienza culinaria unica. L'evento è patrocinato dall'Ambasciata Italiana e dall'Ente Nazionale per il Turismo Italiano, come riportato da gourmetpress.net. Questa manifestazione rappresenta un'opportunità per immergersi nella cultura italiana senza lasciare il Giappone, promuovendo un forte legame tra i due Paesi.