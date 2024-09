Giappone: Inaugurato il primo festival del pistacchio siciliano a Shinjuku

19 Settembre 2024_ Il comitato organizzatore del festival del pistacchio ha annunciato la prima edizione dell'evento che si terrà dal 1° al 4 novembre 2024 presso il Southern Terrace di Shinjuku, Tokyo. Questo festival celebrerà il pistacchio di Sicilia, un prodotto di alta qualità noto per il suo sapore unico e la sua versatilità in cucina. Durante l'evento, i visitatori potranno gustare una varietà di piatti gourmet preparati con pistacchi siciliani, promuovendo così la cultura gastronomica italiana in Giappone. La manifestazione rappresenta un'importante opportunità per far conoscere le specialità italiane al pubblico giapponese, come riportato da getnews.jp. Il festival mira a rafforzare i legami culturali tra Italia e Giappone, offrendo un'esperienza culinaria unica e coinvolgente.