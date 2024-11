Giappone: Inaugurazione del TODA BUILDING nel quartiere Kyobashi di Tokyo

02 Novembre 2024_ Il 2 novembre 2024 è stato inaugurato il TODA BUILDING, completando così lo sviluppo del quartiere Kyobashi, concepito come un...

02 Novembre 2024_ Il 2 novembre 2024 è stato inaugurato il TODA BUILDING, completando così lo sviluppo del quartiere Kyobashi, concepito come un centro di arte e cultura. Questo nuovo edificio si unisce al già esistente Museum Tower Kyobashi, creando un'area ricca di musei, gallerie e spazi per eventi. L'inaugurazione ha visto la partecipazione di importanti figure del settore, tra cui rappresentanti di TODA Construction e dell'area di gestione Kyobashi. La notizia è stata riportata da sankei.com. Il quartiere Kyobashi, situato a pochi passi dalla stazione di Tokyo, è progettato per offrire un'esperienza culturale accessibile a tutti, con spazi verdi e strutture artistiche di alta qualità.