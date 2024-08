Giappone: Incertezze sul futuro delle pensioni pubbliche secondo un recente sondaggio

06 Agosto 2024_ Un sondaggio condotto dal Kioicho Strategic Institute ha rivelato che il 30% degli intervistati non si fida delle stime governative...

06 Agosto 2024_ Un sondaggio condotto dal Kioicho Strategic Institute ha rivelato che il 30% degli intervistati non si fida delle stime governative riguardanti le pensioni pubbliche. Inoltre, il 38% si oppone a proposte di abolizione o riduzione del sistema di pensione per i lavoratori anziani, mentre il 66,8% esprime preoccupazione per una diminuzione futura dei benefici pensionistici. La ricerca, che ha coinvolto 1.000 persone di età superiore ai 18 anni, è stata realizzata il 30 luglio 2024. La fonte di provenienza è sankei.com. Il sondaggio evidenzia le crescenti preoccupazioni dei cittadini giapponesi riguardo alla sostenibilità del sistema pensionistico e alla loro sicurezza economica futura.