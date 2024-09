Giappone: Incontro del Quad per la sicurezza marittima in Asia

23 Settembre 2024_ Si è tenuto un incontro tra i leader del Quad, un'alleanza strategica che comprende Giappone, Stati Uniti, India e Australia, per discutere il rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza marittima. Durante la riunione, sono state esaminate misure congiunte per rispondere a comportamenti aggressivi e garantire la stabilità nei mari orientali e meridionali della Cina. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza di un impegno collettivo per affrontare le sfide regionali e promuovere un ordine marittimo basato su regole. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Questo incontro evidenzia l'impegno del Giappone e dei suoi alleati nel mantenere la sicurezza e la stabilità nella regione asiatica, in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche.