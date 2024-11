Giappone: Incontro tra i leader politici per affrontare la questione del reddito minimo

06 Novembre 2024_ I leader dei principali partiti politici giapponesi si sono riuniti per discutere della questione del reddito minimo, in...

06 Novembre 2024_ I leader dei principali partiti politici giapponesi si sono riuniti per discutere della questione del reddito minimo, in particolare riguardo alla soglia di 1.030.000 yen. Durante l'incontro, è stata evidenziata l'importanza di una cooperazione tra i partiti per affrontare le sfide economiche del Paese. Inoltre, il Ministro delle Infrastrutture, Nakano, è stato incaricato di coordinare gli sforzi per garantire un approccio unificato. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso la creazione di politiche più inclusive e sostenibili per il benessere economico dei cittadini giapponesi.