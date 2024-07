Giappone: Incontro trilaterale per la sicurezza tra Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud

28 Luglio 2024_ Il Giappone ha ospitato un incontro tra il Ministro della Difesa giapponese, Minoru Kihara, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, e il Ministro della Difesa della Corea del Sud, Shin Won-sik, per rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza. Durante l'incontro, i tre paesi hanno firmato un memorandum che prevede incontri regolari tra i Ministri della Difesa e esercitazioni congiunte. I partecipanti hanno concordato di condividere in tempo reale le informazioni sui lanci di missili da parte della Corea del Nord, evidenziando la crescente preoccupazione per le minacce nucleari e missilistiche. La dichiarazione congiunta ha sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione per contrastare le minacce provenienti dalla Corea del Nord e dalla crescente influenza della Cina nella regione. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Questo incontro segna un passo significativo verso una maggiore integrazione della sicurezza tra le tre nazioni, in un contesto geopolitico sempre più complesso.