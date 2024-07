Giappone: Indagine rivela le abitudini dei fan di idol

16 Luglio 2024_ Un'indagine condotta da Toiware Co., Ltd. ha rivelato le abitudini dei fan di idol giapponesi che seguono la loro passione da oltre...

16 Luglio 2024_ Un'indagine condotta da Toiware Co., Ltd. ha rivelato le abitudini dei fan di idol giapponesi che seguono la loro passione da oltre tre anni. La maggior parte dei fan partecipa a eventi dal vivo (82%) e acquista merchandise (81.1%). Il motivo principale per continuare questa attività è che fornisce una motivazione nella vita quotidiana (78.7%). I fan trovano più gioia nel vedere i loro idol attraverso video e musica (59%) e incontrandoli di persona (57.4%). Lo riporta mainichi.jp. L'indagine ha anche evidenziato che i fan desiderano più contenuti esclusivi e una maggiore facilità nell'ottenere biglietti per eventi.