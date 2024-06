Giappone: Indagine su cause di morte correlate in cinque città

28 Giugno 2024_ Un'indagine condotta in cinque città giapponesi ha identificato i fattori che contribuiscono alle morti correlate, aggiornati fino alla fine di marzo. Lo studio ha rivelato che le condizioni di salute preesistenti e l'accesso limitato ai servizi sanitari sono tra le principali cause. Le autorità locali stanno valutando misure per migliorare l'assistenza sanitaria e prevenire ulteriori decessi. L'indagine ha coinvolto le città di Tokyo, Osaka, Nagoya, Sapporo e Fukuoka. Lo riporta il quotidiano 毎日新聞. Le autorità sperano che i risultati possano guidare politiche sanitarie più efficaci in futuro.