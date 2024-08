Giappone: Inizia il festival di danza Awaodori a Tokushima

11 Agosto 2024_ Il festival di danza Awaodori ha preso il via a Tokushima, nella parte occidentale del Giappone, il 11 agosto 2024. Questo evento annuale celebra la tradizionale danza Awaodori, caratterizzata da movimenti vivaci e costumi colorati, attirando visitatori da tutto il paese e oltre. La manifestazione è un'importante espressione culturale locale, con performance che si svolgono in diverse aree della città. Tokushima è nota per la sua storia e cultura, rendendo il festival un'opportunità unica per immergersi nelle tradizioni giapponesi. La notizia è riportata da english.kyodonews.net. Il festival di Awaodori è uno dei più celebri eventi estivi in Giappone, contribuendo a promuovere il turismo e la cultura locale.