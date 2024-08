Giappone: Inizia il servizio di consegna bagagli da Haneda per turisti stranieri

19 Agosto 2024_ A partire dal 19 agosto 2024, la Keihin Electric Express Railway, in collaborazione con ecbo, avvierà un esperimento di servizio di consegna bagagli per turisti stranieri presso la stazione dell'aeroporto di Haneda. Questo servizio permetterà ai visitatori di lasciare i propri bagagli in un apposito banco e riceverli direttamente presso il loro alloggio nello stesso giorno. L'iniziativa mira a migliorare l'accesso all'aeroporto e a ridurre la congestione nei mezzi pubblici, facilitando così un'esperienza di viaggio più comoda. La fonte di questa notizia è mainichi.jp. Il servizio include anche sconti per i passeggeri che presentano il biglietto della Keikyu Line al banco di consegna.