Giappone: Inizia il tour di TARO HAKASE & THE LADS con un nuovo album

08 Settembre 2024_ Il violinista giapponese Taro Hakase ha dato il via al suo tour autunnale 'TARO HAKASE & THE LADS VIBRANT' il 7 settembre 2024, presso il Green Hall della Sagami Women's University. Il tour presenta un mix di nuovi brani e classici, promettendo un'esperienza musicale unica con la sua nuova band, 'The Lads', composta da musicisti di grande esperienza. Nonostante una recente diagnosi di sindrome di Ramsay Hunt, Hakase ha rassicurato i fan sulla sua condizione, affermando che la sua performance non ne risentirà. La notizia è riportata da sankei.com, e il tour prevede un totale di 40 concerti in tutto il Giappone fino al 28 dicembre 2024, culminando in un grande spettacolo al Tokyo Garden Theater.