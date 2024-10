Giappone: Inizia la campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Rappresentanti

15 Ottobre 2024_ Il 15 ottobre 2024 segna l'inizio della campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Rappresentanti in Giappone, con il voto...

15 Ottobre 2024_ Il 15 ottobre 2024 segna l'inizio della campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Rappresentanti in Giappone, con il voto previsto per il 27 ottobre. Le principali forze politiche, il Partito Liberaldemocratico (LDP) e il Komeito, puntano a mantenere la maggioranza, fissando la soglia di vittoria a 233 seggi. Le questioni economiche, tra cui l'aumento dei salari e le riforme politiche, sono al centro del dibattito, mentre i partiti di opposizione cercano di ottenere un numero maggiore di seggi. La fonte di questa notizia è 毎日新聞. Le elezioni si svolgeranno con un nuovo sistema di suddivisione dei seggi, dopo tre anni dall'ultima consultazione elettorale.