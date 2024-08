Giappone: Inizia la corsa per il 'Post Kishida' dopo l'annuncio di non candidatura del Premier

19 Agosto 2024_ Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato la sua decisione di non candidarsi alle prossime elezioni per la leadership...

19 Agosto 2024_ Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato la sua decisione di non candidarsi alle prossime elezioni per la leadership del Partito Liberal Democratico (LDP), dando avvio alla competizione per il suo successore. Tra i potenziali candidati figurano 11 membri del partito, tra cui i giovani politici Shinjiro Koizumi e Takayuki Kobayashi, entrambi nei loro 40 anni. Se eletti, potrebbero diventare i presidenti più giovani della storia del partito, rappresentando un simbolo di rinnovamento per l'LDP. La fonte di questa notizia è ntv.co.jp. La competizione si preannuncia intensa, con il voto che sarà deciso dai membri del Parlamento e dai membri del partito a livello nazionale.