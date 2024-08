Giappone: Iniziativa per la mobilità elettrica e la sostenibilità nella regione di Miura

21 Agosto 2024_ A partire dal 26 agosto 2024, la regione di Miura, in Giappone, avvierà una campagna per promuovere l'uso di veicoli elettrici e...

21 Agosto 2024_ A partire dal 26 agosto 2024, la regione di Miura, in Giappone, avvierà una campagna per promuovere l'uso di veicoli elettrici e monopattini elettrici, in collaborazione con Keikyu Corporation e Sunautas. L'iniziativa prevede la distribuzione di coupon per esperienze gratuite di utilizzo di piccoli veicoli elettrici e monopattini, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e migliorare la mobilità locale. Inoltre, saranno coinvolti spazi di coworking per incentivare l'uso di questi mezzi di trasporto sostenibili tra residenti e visitatori. La notizia è stata riportata da mainichi.jp. Questo progetto si inserisce nel contesto della strategia di decarbonizzazione della prefettura di Kanagawa, mirata a risolvere problemi locali come il traffico e a promuovere uno stile di vita più ecologico.