Giappone: Iniziativa per promuovere il salmone da allevamento sostenibile in risposta alla crisi della pesca

31 Agosto 2024_ La società SANKO MARKETING FOODS ha annunciato la vendita al pubblico del nuovo salmone da allevamento '天然水サーモン' (salmone d'acqua naturale) presso il negozio 'サカナタベタイ' (Sakana Tabettai) a Chiba dal 2 al 4 settembre 2024. Questa iniziativa arriva in un momento critico per l'industria della pesca giapponese, colpita da cattivi raccolti a causa di condizioni climatiche avverse e tempeste. L'allevamento in sistemi chiusi e circolari, che non dipende dalle condizioni ambientali esterne, è visto come una soluzione sostenibile per garantire una fornitura costante di pesce. La notizia è riportata da mainichi.jp, evidenziando l'importanza di queste pratiche per il futuro della sicurezza alimentare in Giappone.