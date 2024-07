Giappone: Iniziativa per ridurre le morti da disastri naturali

18 Luglio 2024_ L'organizzazione non governativa 'Tasukeai Japan', fondata nel 2011 dopo il terremoto del Tohoku, continua a promuovere progetti per...

18 Luglio 2024_ L'organizzazione non governativa 'Tasukeai Japan', fondata nel 2011 dopo il terremoto del Tohoku, continua a promuovere progetti per ridurre le morti causate da disastri naturali. Tra le iniziative principali vi sono la rete di servizi igienici mobili 'Minna Genki ni Naru Toire' e la rete di volontari 'WAA ReSCue'. Attualmente, 22 municipalità partecipano alla rete di servizi igienici, fornendo supporto continuo nelle aree colpite. Inoltre, il progetto è stato recentemente presentato a livello internazionale tramite NHK World. Lo riporta mainichi.jp. L'organizzazione collabora con diverse entità per migliorare la risposta ai disastri e raccoglie fondi tramite donazioni e sovvenzioni.