Giappone: Inizio dei lavori di costruzione del molo a Henoko nonostante le proteste locali

21 Agosto 2024_ Sono ufficialmente iniziati i lavori di costruzione del molo a Henoko, nella prefettura di Okinawa, Giappone, dopo il completamento delle opere di miglioramento del terreno. La costruzione del molo è prevista per proseguire nei prossimi mesi, nonostante le forti opposizioni da parte dei residenti locali. Le proteste riguardano principalmente le preoccupazioni ambientali e il rispetto delle tradizioni culturali della zona. La situazione a Henoko continua a suscitare dibattiti accesi tra le autorità e la comunità locale, come riportato da 毎日新聞. Henoko è una località nota per la sua bellezza naturale e la sua importanza culturale, rendendo le tensioni attuali particolarmente significative per la popolazione locale.