Giappone: Inizio del processo sul caso delle tangenti

27 Ottobre 2024_ Domani si svolgerà un'importante udienza riguardante il caso delle tangenti in Giappone, che ha suscitato notevole attenzione mediatica. Secondo fonti vicine alla vicenda, il processo coinvolgerà diversi funzionari pubblici e imprenditori accusati di corruzione. Le indagini hanno rivelato un sistema di pagamento di somme illecite per ottenere favori e contratti pubblici. Questo caso rappresenta un momento cruciale nella lotta contro la corruzione nel paese. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Le autorità giapponesi stanno intensificando gli sforzi per garantire la trasparenza e la legalità nel settore pubblico.