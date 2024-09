Giappone: INORAN lancia il suo brand di moda ispirato all'Italia

29 Settembre 2024_ INORAN, il noto chitarrista della band giapponese LUNA SEA, ha presentato il suo primo marchio di abbigliamento chiamato "Four Hydrangea" e ha lanciato il suo negozio online "THE 9 CLOSET S". La prima collezione include una giacca in pelle con dettagli unici, realizzata con pelle italiana e una cerniera dorata di alta qualità. Questo progetto riflette la filosofia di INORAN di creare capi senza tempo, utilizzando materiali pregiati e un design raffinato, con un forte legame con l'arte e la moda italiana. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, evidenziando l'influenza italiana nel mondo della moda giapponese. La giacca, disponibile per ordini dal 29 settembre, rappresenta un connubio di stile e qualità, promettendo di arricchire il guardaroba di chi ama la moda classica.