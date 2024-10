Giappone: Intimissimi lancia LINE stamp con il personaggio Chirole

16 Ottobre 2024_ Il marchio italiano di lingerie Intimissimi ha annunciato una collaborazione con il popolare personaggio giapponese Chirole, un simpatico scoiattolo giallo, per il lancio di nuovi sticker su LINE. Gli utenti possono scaricare gratuitamente questi sticker dal 7 ottobre al 29 dicembre 2024, aggiungendo l'account ufficiale di Intimissimi su LINE. I nuovi sticker, creati dal designer Kanaharu, includono frasi che richiamano l'italianità, come 'Ciao', e sono pensati per arricchire le conversazioni quotidiane. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, evidenziando l'interesse per la cultura italiana anche in Giappone. Intimissimi, fondato nel 1996, è un marchio amato in tutto il mondo per la sua lingerie di alta qualità e design alla moda.