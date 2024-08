Giappone: Introduzione del sistema di team teaching per affrontare la carenza di insegnanti

29 Agosto 2024_ In Giappone, il sistema di team teaching, che prevede la condivisione della responsabilità didattica tra più insegnanti, sta guadagnando terreno nelle scuole elementari. Questa iniziativa mira a prevenire l'assenza di insegnanti e a contrastare la crescente carenza di personale educativo. Le opinioni dei lettori evidenziano la speranza che questo approccio possa migliorare le condizioni lavorative e la qualità dell'insegnamento. La notizia è riportata da tokyo-np.co.jp. Il sistema di team teaching è visto come una soluzione temporanea, ma è fondamentale attrarre nuovi insegnanti per garantire un futuro sostenibile per l'istruzione in Giappone.