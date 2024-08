Giappone: Ishiba Shigeru annuncia la sua candidatura per la leadership del Partito Liberal Democratico

24 Agosto 2024_ Ishiba Shigeru, ex segretario generale del Partito Liberal Democratico giapponese, ha ufficialmente annunciato la sua candidatura per...

24 Agosto 2024_ Ishiba Shigeru, ex segretario generale del Partito Liberal Democratico giapponese, ha ufficialmente annunciato la sua candidatura per le elezioni del presidente del partito, che si terranno il 27 settembre 2024. Durante una conferenza stampa a un santuario nella sua città natale di Yazu, nella prefettura di Tottori, Ishiba ha sottolineato l'importanza di proteggere il Giappone e i suoi cittadini, promettendo una politica che rispetti le regole. Ha anche accennato alla necessità di rinnovare il partito in seguito a recenti scandali finanziari. La fonte di questa notizia è tokyo-np.co.jp. Ishiba, noto per le sue posizioni sulla sicurezza e la sua esperienza politica, si unisce a una competizione che vede già più di dieci candidati, tra cui Kawai Takashi, ex ministro della sicurezza economica.