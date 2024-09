Giappone: Italia e Giappone collaborano per la sicurezza marittima

09 Settembre 2024_ L'Italia e il Giappone, entrambi paesi marittimi, hanno avviato una collaborazione per garantire la sicurezza degli oceani,...

09 Settembre 2024_ L'Italia e il Giappone, entrambi paesi marittimi, hanno avviato una collaborazione per garantire la sicurezza degli oceani, fondamentale per le loro economie. Il Ministero della Difesa italiano ha inaugurato il progetto "Villaggio Italia" presso il Tokyo International Cruise Terminal, evidenziando l'importanza della cooperazione tra le forze navali. Durante un panel dedicato all'industria marittima, il contrammiraglio Antonio Natale ha sottolineato l'impegno dell'Italia nello sviluppo di progetti di esplorazione sottomarina in sinergia con il settore accademico e industriale. La notizia, riportata da jmd.co.jp, evidenzia l'importanza della protezione delle risorse minerarie sottomarine e il potenziale di sviluppo futuro. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una maggiore cooperazione internazionale nel settore marittimo.