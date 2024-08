Giappone: Italia e Giappone collaborano per l'Expo 2025 di Osaka

29 Agosto 2024_ L'Italia ha firmato un accordo con il General Commissariat dell'Expo 2025 di Osaka per promuovere l'export dei prodotti italiani e le opportunità di business per le aziende italiane. L'accordo, siglato a bordo della storica nave scuola italiana Amerigo Vespucci, mira a valorizzare la partecipazione delle piccole e medie imprese italiane all'evento. Durante l'Expo, sarà presentato il Villaggio Italia, un'esperienza unica che metterà in mostra l'eccellenza italiana attraverso arte, cultura, tecnologia e gastronomia. La notizia è stata riportata da afpbb.com, sottolineando l'importanza di questo evento per rafforzare i legami economici tra Italia e Giappone. L'Expo 2025 rappresenta un'opportunità cruciale per le aziende italiane di espandere la loro presenza nel mercato asiatico.