Giappone: Italia e Giappone collaborano per l'innovazione medica

13 Settembre 2024_ L'Ambasciatore Mario Vattani, Commissario Generale per l'Italia all'Expo 2025 di Osaka, ha visitato la Kansai Medical University (KMU) per promuovere sinergie tra le eccellenze italiane e giapponesi nel campo della medicina. Durante la visita, è stato firmato un accordo per favorire scambi accademici e progetti di ricerca congiunti, affrontando le sfide legate all'invecchiamento della popolazione. La delegazione italiana ha esplorato le avanzate pratiche riabilitative della KMU, con l'obiettivo di collegare le università italiane a una delle istituzioni mediche più all'avanguardia del Giappone. La notizia è riportata da kyodonewsprwire.jp. Questo incontro segna un passo importante verso future collaborazioni tra Italia e Giappone, in vista dell'Expo 2025, dove l'innovazione e la qualità della vita saranno al centro delle presentazioni.