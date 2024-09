Giappone: JAXA interrompe il secondo tentativo di recupero dei detriti spaziali

18 Settembre 2024_ L'Agenzia giapponese per l'esplorazione spaziale (JAXA) ha annunciato il 17 settembre che il secondo tentativo di recupero dei detriti spaziali è stato interrotto. La causa dell'interruzione è stata l'impossibilità di visualizzare le immagini della telecamera, rendendo incerta la ripresa delle operazioni. JAXA non ha fornito una tempistica per la ripresa del progetto, che mira a ridurre il rischio di collisioni nello spazio. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. I detriti spaziali rappresentano una crescente preoccupazione per le missioni spaziali e la sicurezza degli satelliti in orbita terrestre.