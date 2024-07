Giappone: JR East e partner lanciano nuova fase di test per app turistica AI

17 Luglio 2024_ JR East, insieme a NTT Comware, NTT Communications e Beemap, avvia la seconda fase di un esperimento per migliorare l'esperienza turistica tramite l'app 'Morioka Mekuri'. L'iniziativa, che partirà il 19 luglio 2024, include nuove funzionalità di notifica push per suggerire esperienze e avvisi da negozi e strutture in tempo reale. L'obiettivo è aumentare il tasso di visita e creare fan della regione, basandosi sui risultati positivi del primo test condotto a febbraio 2024. Nikkei.com riporta che l'app ha già dimostrato di incentivare le visite a Morioka. Questo progetto fa parte del consorzio 'WaaS' per migliorare il benessere sociale attraverso la valorizzazione degli spazi e della mobilità.