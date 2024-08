Giappone: Kato Katsunobu annuncia la sua candidatura per la leadership del Partito Liberal Democratico

16 Agosto 2024_ Kato Katsunobu, ex Segretario di Gabinetto giapponese, ha dichiarato la sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni per la...

16 Agosto 2024_ Kato Katsunobu, ex Segretario di Gabinetto giapponese, ha dichiarato la sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni per la leadership del Partito Liberal Democratico (LDP) durante un programma televisivo. Kato ha espresso il desiderio di intraprendere azioni concrete in vista della competizione, che si svolgerà il mese prossimo. Attualmente, è membro della fazione di Motegi, che ha recentemente deciso di sciogliere il Parlamento, e il suo leader, Toshimitsu Motegi, ha mostrato interesse a candidarsi. Kato ha ricoperto ruoli significativi nel governo, inclusi quelli di Ministro della Salute e Segretario di Gabinetto, affrontando questioni cruciali come la gestione della pandemia di COVID-19. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Le elezioni per la leadership dell'LDP sono un evento chiave nella politica giapponese, poiché il partito detiene attualmente il potere di governo.