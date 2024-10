Giappone: King & Prince diventa ambasciatore del cioccolato italiano Ferrero Rocher

02 Ottobre 2024_ Il membro del gruppo giapponese King & Prince, Ren Nagase, è stato nominato primo ambasciatore giapponese per il famoso cioccolato italiano Ferrero Rocher durante un evento a Tokyo. Durante la presentazione, Nagase ha assaporato il cioccolato e ha condiviso la sua ammirazione per l'arte culinaria e il design italiano, nonostante non abbia mai visitato l'Italia. Ha anche descritto come il suo amore per il design italiano si rifletta nella sua vita quotidiana, collezionando mobili e oggetti d'arte italiani. La notizia è stata riportata da sanyonews.jp, evidenziando l'importanza della cultura italiana nel panorama giapponese. L'evento ha incluso anche la proiezione di un video promozionale che celebra l'eleganza e il fascino del cioccolato italiano.