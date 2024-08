Giappone: Kishida chiede a Pechino di revocare il divieto sui frutti di mare giapponesi

25 Agosto 2024_ Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha sollecitato la Cina a revocare il divieto totale sui frutti di mare giapponesi, imposto dopo lo scarico di acqua radioattiva trattata dalla centrale di Fukushima. Kishida ha definito il divieto una misura inaccettabile e priva di fondamento scientifico, chiedendo una revoca immediata. Un incontro ministeriale si terrà a breve per discutere le risposte al divieto cinese, mentre Kishida ha anche visitato un mercato ittico locale per dimostrare la sicurezza dei prodotti marittimi. La situazione ha messo in difficoltà l'industria della pesca nella prefettura di Fukushima, che sta cercando di diversificare le esportazioni verso altri mercati. La notizia è riportata da japantoday.com. La centrale di Fukushima Daiichi, gestita dalla Tokyo Electric Power Company, ha subito incidenti gravi nel 2011 a causa di un terremoto e tsunami, portando a preoccupazioni durature sulla sicurezza alimentare.