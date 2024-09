Giappone: Kishida promuove il reskilling al summit di Nikkei

04 Settembre 2024_ Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha partecipato al "Nikkei Reskilling Summit 2024", dove ha discusso strategie per il reskilling nel contesto dell'era del capitale umano. Kishida ha sottolineato l'importanza degli investimenti nelle persone e ha presentato riforme del mercato del lavoro, tra cui l'introduzione di un sistema di gestione basato sulle competenze. Ha evidenziato i progressi economici recenti, come l'aumento dei salari e gli investimenti aziendali, come segnali di un cambiamento verso un'economia in crescita. La fonte di questa notizia è nikkei.com. Il summit si concentra anche sulla necessità di affrontare le sfide del mercato del lavoro e di promuovere un ambiente favorevole al riskilling per tutti i lavoratori, indipendentemente dall'età.