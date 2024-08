Giappone: Kobayashi annuncia la sua candidatura per la presidenza del Partito Liberal Democratico

18 Agosto 2024_ Kobayashi ha rivelato che domani ufficializzerà la sua candidatura per la presidenza del Partito Liberal Democratico (LDP) giapponese. Nel frattempo, anche Kono ha espresso la sua intenzione di partecipare alla corsa, rendendo la competizione sempre più agguerrita. Le elezioni per la leadership del LDP si avvicinano, e i candidati stanno intensificando le loro campagne. La situazione attuale suggerisce un'elezione molto competitiva, con diversi candidati in lizza per il ruolo di leader del partito. La notizia è stata riportata da 毎日新聞 (Mainichi). Il Partito Liberal Democratico è uno dei principali partiti politici in Giappone, spesso al governo, e la sua leadership ha un impatto significativo sulla politica nazionale.