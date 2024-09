Giappone: Koizumi Shinjirō annuncia la sua candidatura alla presidenza del Partito Liberal Democratico

07 Settembre 2024_ Koizumi Shinjirō, ex Ministro dell'Ambiente giapponese, ha ufficialmente annunciato la sua candidatura per le elezioni...

07 Settembre 2024_ Koizumi Shinjirō, ex Ministro dell'Ambiente giapponese, ha ufficialmente annunciato la sua candidatura per le elezioni presidenziali del Partito Liberal Democratico, che si svolgeranno il 27 settembre 2024. Durante una conferenza stampa, ha evidenziato temi chiave come la revisione delle normative sul licenziamento e la promozione del 'cognome coniugale separato'. Nonostante le critiche riguardo alla mancanza di politiche concrete, Koizumi ha sottolineato l'importanza di una riforma senza restrizioni. La notizia è stata riportata da news.tv-asahi.co.jp. Le elezioni vedranno la partecipazione di sei candidati, con altri due che annunceranno la loro candidatura nei prossimi giorni.