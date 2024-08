Giappone: Kono Taro annuncia la sua candidatura per la leadership del Partito Liberal Democratico

26 Agosto 2024_ Kono Taro, attuale Ministro per la Digitalizzazione del Giappone, ha ufficialmente annunciato la sua intenzione di candidarsi alla leadership del Partito Liberal Democratico (LDP) durante una conferenza stampa tenutasi in Parlamento. Kono ha sottolineato l'importanza di affrontare le questioni legate ai fondi politici non dichiarati e ha proposto la restituzione delle somme non registrate come primo passo per ripristinare la fiducia nel partito. Inoltre, ha discusso della necessità di diversificare le fonti di energia, inclusa l'energia nucleare, per far fronte all'aumento della domanda energetica in Giappone. La notizia è stata riportata da tokyo-np.co.jp. Kono Taro è un politico di spicco e figura influente nel LDP, noto per le sue posizioni progressiste su questioni digitali e ambientali.