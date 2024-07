Giappone: Kyoto e Firenze collaborano per il riconoscimento UNESCO

12 Luglio 2024_ Con l'aumento dei turisti stranieri a Kyoto, il mercato di Nishiki sta affrontando problemi di sovraffollamento e rifiuti. Per contrastare questi problemi, sono state introdotte misure come quiz educativi e test di smaltimento a pagamento dei rifiuti, ma con scarso successo. Recentemente, il mercato di Nishiki ha avviato una collaborazione con mercati di Firenze, Italia, per ottenere il riconoscimento come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Questa iniziativa mira a valorizzare il mercato e a migliorare la gestione del turismo. Lo riporta mainichi.jp. La collaborazione con Firenze rappresenta un passo importante per affrontare le sfide del turismo e promuovere la cultura locale.