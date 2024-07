Giappone: Kyoto Veneto presenta il cheesecake al matcha in un evento estivo

31 Luglio 2024_ Kyoto Veneto, un marchio che unisce la tradizione giapponese e italiana, annuncia una vendita limitata del suo famoso cheesecake al matcha dal 1 all'11 agosto 2024 presso il centro commerciale Shapo Ichikawa. Questo dolce, realizzato con il 40% di matcha di Uji di Kyoto, è caratterizzato da un mix di cheesecake cotto e mousse al formaggio, offrendo un'esperienza gustativa raffinata e unica. In aggiunta, il marchio presenterà anche il nuovo prodotto estivo 'Warabi-cha', un dolce che combina matcha e formaggi italiani come il mascarpone e il camembert. La notizia è stata riportata da bunshun.jp, evidenziando l'interessante fusione di culture culinarie tra Giappone e Italia. Kyoto Veneto si propone come un ponte tra le tradizioni culinarie, celebrando l'arte e la cultura di entrambe le nazioni.