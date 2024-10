Giappone: La 35ª edizione del Tecnofair del Giappone si prepara con un record di partecipanti

02 Ottobre 2024_ La 35ª edizione del "Hokuriku Technology Exchange Techno Fair 2024" si svolgerà il 17 e 18 ottobre 2024 a Fukui, con un numero record di 195 aziende e organizzazioni partecipanti. L'evento, organizzato dalla Fukui Chamber of Commerce e altre istituzioni, mira a promuovere la collaborazione tra industria, università e governo, affrontando le sfide sociali attraverso l'innovazione tecnologica. Tra i relatori di quest'anno ci saranno esperti di intelligenza artificiale e sostenibilità, come il professor Satoshi Kurihara della Keio University e il CEO di Teijin, Tetsumasa Uchikawa. La notizia è stata riportata da asahi.com. Il Tecnofair rappresenta un'importante opportunità per le aziende e le istituzioni di mostrare le loro tecnologie e stabilire contatti commerciali, contribuendo così allo sviluppo economico della regione.